EXCLUSIVO | Eva Ayllón: “Mi mamá ya no se acuerda mi nombre”

Por Deyanira Bautista

La cantante criolla Eva Ayllón es imponente en el escenario y conquista al público con su enorme talento. Sin embargo, poco se sabe de su vida familiar pues siempre la ha cuidado y mantenido alejado de la prensa.

Hoy, en el Día de la Madre, María Angélica Ayllón Urbina, su nombre verdadero, abre su corazón a diario Karibeña. Cuenta que extraña mucho a su abuela, su madre está delicada de salud y ya ni se acuerda ni de su nombre, sin embargo dentro de esa pena cuenta con el gran amor de sus dos hijos y por primera vez habla de sus nietos: Ian y Mia.

-¿Cómo pasarás el día de la madre?

Cómo ya es costumbre pasaré el día de la madre trabajando, esta vez me tocó ir a Tacna así que por allá estaré.

– ¿Qué significado guarda para ti esta fecha especial?

Para mí llena de nostalgia porque extraño mucho a mi abuela Eva, y me da mucho sentimiento tener a mi madre viva pero que ya no recuerda ni mi nombre. Aunque siempre digo que el día de la madre debe ser todos los días, no debe existir una fecha especial para recordar a tu madre.

– ¿Cuánto hijos tienes?

Tengo 2 hijos maravillosos, Carlos que vive en EEUU está casado y me dio 2 nietos hermosos (Ian y Mia) ; y Francisco que vive en Lima y es mi ingeniero de sonido, son mis dos grandes amores, mis hombres.

– ¿Te fue difícil ser madre?

En el medio artístico es muy difícil por la vida que llevamos, normalmente en fechas especiales estamos trabajando pero siempre he tratado y sigo tratando de dar a mis hijos lo mejor de mí.

– Las presentaciones, giras, te quitaron tiempo para tu familia.

Es verdad nos quitan tiempo pero a la vez lo que hacemos es por ellos también. En mi caso por ejemplo, mis dos hijos son músicos y creo que ahora entienden perfectamente lo que es dedicarse a esta carrera llena de sacrificios, una de ellas perderse celebraciones como este día, pero nosotros celebramos todo el tiempo que podemos juntos.

– ¿En algún momento tus hijos te reprocharon por no estar en casa?

Cuando eran pequeños sí, pero ahora ya son hombres grandes y cada uno hizo su vida. Aunque, Carlos me pide ahora que lo visite más así que trato de escaparme cada vez que puedo para verlo a él y disfrutar también de mis nietos.

– ¿Cuál es el momento más crítico que has pasado como madre y mujer?

Han sido muchos momentos pero te mencionaré solo algunos: La muerte de mi abuela y yo estar fuera del país trabajando y no poder volver porque salí con un pasaporte colectivo. Dejar a mi madre en coma en el hospital y salir a trabajar con el corazón hecho trizas; luego volver al hospital. El atentado que sufrió mi padre y estar en Europa trabajando, regresar y encontrarlo tan mal.

-¿Qué le recomendarías a todas las mamás del Perú?

Les puedo decir que aprovechen siempre todo el tiempo que puedan en abrazar a sus hijos y decirles lo importantes que son para ellas. Y si aún tienen a su madre viva también que la besen y abracen mucho sin que sea un día especial debe ser una demostración de amor de todos los días

DATO

Eva, el prolífico guitarrista y cantante Manuelcha Prado y la no menos talentosa cantante vernacular Amanda Portales presentarán este 20 de mayo el show Serenata Criolla-Andina en el Gran Teatro Nacional. “ Este es un coqueteo que le hago a la música vernacular que también me pertenece por ser peruana, pero le tengo mucho respeto”, dice la criolla.

Dato

En “Serenata Criolla-Andina” podremos escuchar temas como “Todos vuelven”, “Yo perdí el corazón”, “Nuestro secreto”, “Enamorada de mi país”, “Vaso de cristal”, “En mi diccionario”, entre otros. En solitario, a dúo y a trío, los artistas ensayan para sorprender a su público.