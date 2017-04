EXCLUSIVO | ‘Los fantásticos del humor’: “La gente necesita reír”

Por Ketty Cabrera

De lunes a sábado, de 6 a 9 de la mañana, los radioyentes tienen un buen motivo para olvidar las penas y estrés desde cualquier lugar del país. Basta prender la radio, mp3 o el celular, conectarse al 94.9 de la FM de radio Karibeña para reír a rabiar con las ocurrencias de ‘Los fantásticos del humor’, quienes les dan su toque a las noticias diarias.

José Peralta, Percy Diestra y Leo Vega conforman este trío del humor que gracias a su chispa y ese toque criollo de barrio los ha convertido en líderes en su horario. “Ya vamos a cumplir cinco años, hay mucha competencia en la mañana, sin embargo, nos hemos convertido en los preferidos porque la gente necesita reír. Todo es mala noticia, pero nosotros informamos y sacamos la risa hasta de lo malo que sucede en el país, eso sí no tocamos la noticia de tragedia o sangre”, dice el veterano José Peralta, que ya lleva más de 28 años en el espectáculo.

“Tenemos tres horas de programa y hacemos diversos personajes. Yo grabo los programas que hacemos y a veces me sorprendo, no sé de dónde sacamos todo ese humor pero realmente me encanta. Los tres hemos logrado una gran química y eso se refleja a diario. Creo que en horas de la mañana el humor es importante, la gente tiene que empezar el día alegre para irse a trabajar”, refiere Percy Diestra, que madruga desde Collique para llegar puntual hasta Chorrillos.

-¿Y cómo hacen para estar con la chispa porque no siempre estamos de buen humor?

J.P: Nosotros a veces también tenemos problemas, pero entramos a la cabina y nos olvidamos de todo.

P.D: Las penas las dejamos atrás, porque la alegría siempre tiene que salir. Los problemas quedan afuera de la cabina porque al aire siempre tiene que salir la chispa.

-¿Por qué creen que la gente los prefiere?

P.D: Ni un día hemos faltado en la radio. Todos vivimos en el cono norte, pero estamos puntuales siempre. Peralta vive en Puente Piedra y también madruga para estar a tiempo.

-Ustedes compiten en la radio con personajes fuertes como Carlos Galdós

P.D: Sí, pero Galdós no nos pisa los talones en la radio, esa es la verdad. Es conocido y comercialmente vende, pero en nuestro horario nosotros estamos liderando. Y sé que pronto vamos a estrenar nuestro programa de tv, hay un proyecto que esperemos pronto se concrete.

-Y el humor ahora se trasladó a la radio…

J.P: En la televisión se ha dejado de hacer humor, ya no hay programas cómico como antes, solo el ‘Wasap de JB’ y Carlos Álvarez en Willax. Nosotros hemos grabado sketches que se ven en Youtube, pero pronto esperamos lanzar ‘Los fantásticos del humor tv’.

-¿Fue difícil hacer humor en la radio?

J.P: Antes se creía que este tipo de programa era solo para A.M, pero hemos demostrado lo contrario. La gente se quiere liberar del estrés.

DEJÓ LA ELECTRICIDAD POR EL HUMOR

Percy Diestra cuenta que dejó sus estudios de electricidad para dedicarse a su pasión: el humor. “Guillermo Guille me dio la oportunidad de trabajar en Parlamiento”, dijo.

LARGA TRAYECTORÍA

José Peralta tiene más de 28 años en el espectáculo, estudió teatro. “He hecho teatro infantil, también participé en la obra ‘Baño de ambiente’ de Carlos Álvarez”.