EXCLUSIVO | Ni hijo salvaría a Korina

Tiene todas las de perder. Tras las especulaciones de un posible embarazo de Korina Rivadeneira, el abogado Walter Chinchay aclaró que su estado de gestación no impediría su expulsión definitiva del país, esto luego de comprobarse que la documentación que brindó a la Municipalidad de Huaral para contraer matrimonio con Mario Hart es falsa.

“El embarazo no tiene nada que ver en el proceso. (La salsera) Barbarita y Rey Nieves tenían hijos y pese a tener las partidas de nacimiento de ellos se demostró que tenían que ser expulsados. En la medida que no exista una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que diga que los extranjeros, que pese a tener una sanción, contraen matrimonio y tienen hijos, se abstienen de la responsabilidad, eso no existe”, sostuvo el letrado en conversación con Karibeña.

Cabe mencionar que tras confirmarse que la modelo mintió en la información que dio al municipio de Huaral “el procurador de esta jurisdicción deberá interponer una nulidad en el juzgado civil, es todo un proceso. Esto podría durar dos años”.

Pero eso no es todo, Chinchay asegura que por haber faltado a las leyes peruanas, Korina podría recibir hasta tres años de prisión suspendida por el delito de “atentar contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica”. “Así sea expulsada, ella debería seguir el proceso que corresponde”, aseguró.

En ese sentido el abogado señala que el caso de Korina Rivadeneira “está inconcreto porque existe una orden de salida, que está firmada desde el 27 de febrero, la cual no se hace efectiva y en la medida que Migraciones no diga lo contrario esto sigue vigente”.