EXCLUSIVO | Tula Rodríguez: “No hay rencor a Gisela”

Por Ketty Cabrera

Fotos: César Campos

Fresca y más regia que nunca la popular Tula Gabriela Rodríguez Quintana recibe en exclusiva en las instalaciones de su hogar, ubicado en Surco, a un medio de comunicación escrito para hablar de todo y sin filtro. Lista para enfrentar un nuevo reto actoral en la serie ‘Cumbia Pop’, la exvedette y actriz confiesa que hace una año recibió a Dios en su corazón tras un quiebre familiar.

-Tula estás con una silueta matadora…

Estoy a dieta estricta, es para mi personaje en ‘Cumbia Pop’, pero ya me tocaba sentirme nuevamente rica. Me relajé un poco y luego la ropa ya no te entraba. Estoy cerquísima a los 40, así que tengo que estar rica de nuevo. Ahora estoy aprendiendo a comer sano.

-Regresas a las novelas…

Sí en ‘Cumbia Pop’ seré Paula, una psicóloga que pierde a su hijo por culpa de las pandillas, es uno de los protagónicos adultos pero no puedo dar muchos detalles.

-Luego de conducir dos programas que no tuvieron buen resultado ¿Sientes que la actuación es lo tuyo?

He hecho de todo en mi carrera. Fui bailarina, vedette, animadora de eventos y conductora. Siento que en lo último no terminé seguramente de ser real y creo que ese fue un error, lo digo. La actuación fue como encontrarme y que un Paul Vega diga ‘es un lujo trabajar contigo’ se siente muy bien.

-¿Descartas conducir un programa?

Ahí me quedo. Me estuvieron llamando, no voy a decir el canal, pero era para conducir un programa de espectáculos y dije ‘no quiero’, me hubiera peleado con todo el mundo,

-Es mejor estar tranquila que pelearte en tv…

El último enfrentamiento fue con Christian Domínguez por opinar de su relación con Karla Tarazona me dijo ‘por qué no cuidas a tu esposo’. Yo no tengo que cuidar, tengo que confiar y no sé si Christian sea de confiar.

-¿Te molesta que cuando quieran atacarte se metan con tu esposo?

Lo que pasa es que no tienen por dónde agarrarme, de mí no pueden decir que soy vaga, borracha o juerguera porque no lo soy. ¿’Pendejereta’? He estado con quien me ha dado la gana de chibola pero he tenido relaciones largas.

-No como Alondra García Miró que ahora le dicen ‘rapilondra’…

Pero Christian Meier está bien bueno (risas)… Este año voy a cumplir 10 años de casada, dijeron no se casa con ella, no va a durar, no la ama, es por interés, etc pero al final el tiempo me dio la razón.

-Ya eres figura de América TV, el mismo canal de Gisela Valcárcel, ¿No se han cruzado hasta ahora?

No nunca. Siempre me preguntan eso cuando voy a los estudios de Pachacamac y no me la he cruzado para nada la verdad.

-¿Es cierto que cada año te proponen bailar en ‘EGS’?

Sí, si me han propuesto y te digo que esta ultima vez la pensé. Una de las preguntas que me hice fue: ‘si voy para cerrar etapas’… Pero la verdad no hay nada que cerrar, porque no hay nada abierto.

-Viviana Rivas Plata está bailando y Melissa Loza también estuvo en la pista…

Sí, ya se ha visto a todas pero no. Es un tema conversable con mi esposo y aunque me digan que soy pisada, en decisiones como esas él debe participar porque además todos los rollos que se dieron fue a raíz de que mi esposo fue su esposo. Pero voy a mantener lo mismo: la tranquilidad de mi familia no tiene precio.

-¿La saludarías si te la encuentras fuera de cámaras?

No sabría decirte, nunca me la he encontrado pero sí seguro, la verdad no sé.

-Dices que no hay heridas que cerrar pero en algún momento te sentiste atacada por Gisela porque sí se refirió a ti

Sí y seguramente también he dicho cosas para que ella responda y seré honesta porque es hidalgo reconocerlo. Yo también debo haber hecho cosas que definitivamente tienen que haberle dolido y afectado y hoy la entiendo. Pero no hay rencor ni de resentimiento y si no voy al programa no es por ella. No voy a bailar porque es mi familia quien también tendría que estar y tengo una niña de 8 años que sabe y pregunta.

¿Cuál es tu resumen de 10 años de casada?

He logrado consolidar mi hogar, diez años con ese hombre aunque a veces quiero devolver el producto (risas). Mi matrimonio ha tenido sus conflictos como todos, incluso cuando dices ‘ya no va más’ pero hay otras cosas que van detrás y pesan más.

-Los rumores de separación fueron fuertes cuando estaba en el extranjero trabajando

Decían muchas, pero no me afectaba porque estoy metida en este ambiente hace muchos años y al final la que duerme con él, la que vive con él, soy yo. Como te dije, a veces tengo ganas de devolver el producto porque hay crisis como todos pero creo que estamos muy bien. Él es mi compañero de mi vida.