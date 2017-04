EXCLUSIVO | Walter Yaipén: “A Christian lo recordarán por infiel”

Por Ketty Cabrera

Walter Yaipén Uypá no se calla nada y lo cuenta todo a diario Karibeña. Luego que Christian Domínguez diera a entender que este también tendría sus secretos y que no lo cuenta “por respeto a su esposa’, el líder de ‘Hermanos Yaipén’ sale al frente y afirma que tiene la conciencia tranquila. Calificó de “sinvergüenza” al participante de ‘El Gran show’ por decir que piensa demandarlo.

“Christian no seas tan sinvergüenza. ¿Dice que sabe algo de mí? Yo tengo mi conciencia bien limpia y tengo mucho que contar de él. Tengo una memoria llena y no de él sino de todos los cantantes que trabajaron conmigo”, aseveró Walter que este 1 de mayo estará en Chiclayo en un concierto junto a nada menos Karla Tarazona.

-Contrataron a la ex de Christian para su show después de lo que ella decía de ustedes…

Karla en ese momento sacaba cara por él y ya saben cómo le pagó. Lo importante es que aceptó trabajar con nosotros y no tenemos problemas con ella.

-Walter ¿Y por qué Christian ahora menciona a su esposa?

No sé, también dijo que somos envidiosos pero qué le vamos a envidiar. Tengo 34 años de casado, hijos, nietos y él vive el momento, pica acá, pica allá, no entiendo de qué envidia habla. Cantante no es para envidiarlo, bailarín tampoco y empresario menos porque sus negocios se han ido al agua. Actor tampoco porque fue por la ayuda de Michelle Alexander y encima se portó también malagradecido con ella. Qué le voy a envidiar.

¿Deja un mensaje muy sospechoso para usted?

Qué me puede sacar, yo si tengo mucho que hablar. Y no sólo de lo que hizo en Perú sino de Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, él que puede hablar. Que no me amenace porque tengo muchas cosas. Menos mal que no era mi hijo de sangre sino lo agarraba a correazos.

-¿Es más hombre el que tiene más mujeres o el que sabe hacer feliz a una?

El que sabe hacer feliz a una, lo demás es falso. Me casé con mi esposa para siempre, solo la muerte nos va a separar. Problemas habrán siempre pero eso fortalece el hogar. La esposa se merece un respeto y sobre todo los hijos. A mí mis hijos no me pueden señalar.

-Mientras Domínguez sigue en escándalos su orquesta se ha estancado a diferencia de Hermanos Yaipén ¿Cuál es la fórmula?

Nosotros seguimos haciendo canciones, acabamos de lanzar la versión cumbia y el video de ‘Despacito’ con la voz de David del Águila . El ‘Mix de Juan Gabriel’ fue un éxito, nosotros mostramos al público canciones y no escándalos, no que me voy aumentar el pot… para hacerme conocido o dar noticia. Eso no es trabajo.

-Además, el público que va a un concierto no le interesa el escándalo…

El mercado de la cumbia es otra cosa, Hermanos Yaipén tiene clásicos que lo vas a escuchar en todas partes, un escándalo es mediático y hasta aquí no más, qué más te van a recordar.

-¿A Christian los recordarán por sus mujeres?

Yo creo que ni sus mujeres lo recordarán (risas), lo recordaran por sus infidelidades y eso es una mala mancha. Él es mediático y lo mediático no dura.

-La orquesta de Christian quiso imitar a Hermanos Yaipén pero no pasó nada

Sí, no saben cómo manejar la orquesta. Su principal líder prefiere estar en la televisión, lo que pasa es que no es músico y menos cantante. Le di la oportunidad de que cante dos temas y sinceramente fue un dolor de cabeza, grababa frase por frase.

¿Qué mensaje a Christian?

Si salió de la orquesta para hacer música que se dedique a eso, que demuestre lo que aprendió y no haga noticia por sus escándalos y cirugías. La gente no le va a ir a ver el pompis, ya me da mala espina que a su edad se ponga pompis (risas).