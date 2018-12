Extranjeros amarran a familia para robarles en Los Olivos

Giancarlo Andía

Al menos seis delincuentes de nacionalidad colombiana amarraron y amenazaron de muerte con arma de fuego a tres integrantes de una familia en Los Olivos. Los malhechores fingieron ser clientes de la cabina de internet de las víctimas para tenerlas secuestradas por una hora.

Mañana de terror

Como cada mañana, los miembros de la familia Ortiz abrían su cabina de internet, la que administran desde hace más de una década. Sin embargo, algo cambiaría el último martes. “Dos se hicieron pasar por clientes. Habrán alquilado media hora antes de llevarme a empujones a la escalera que da a mi vivienda. Estaban armados por eso no pude resistirme”, cuenta Luis Alberto Ortiz de 35 años. Desde el segundo piso de la casa, ubicada en la cuadra 49 de la avenida Próceres de Huandoy, los maleantes llamarían a sus demás secuaces. “Me han roto la frente con la cacha de su pistola. Tenían el dejo de colombianos. Cuando me tenían en el piso, amarrado de pies y manos, llamaron a otras personas, eran como seis”, explica Ortiz.

“¿Dónde está la plata?”

La madre de Luis, también fue maniatada y golpeada por los delincuentes. “Usaron una manguera para sujetarme. No dejaban de repetir ‘dónde está la plata’ ‘¿dónde están los 10 mil soles?’. Han destruido todas las puertas de la casa. Desordenaron todo”, cuenta Santosa Alegría. La pareja del muchacho también fue atacada. “Solo pedíamos que no se quedaran hasta la llegada de los niños que estaban en el colegio”, añade. Tras casi una hora de tenerlos retenidos, los maleantes huyen con celulares y dinero (no la cantidad que buscaban).

El dato

La familia comenta que salieron corriendo con dirección a la avenida Los Alisos, donde un vehículo los esperaría. La investigación quedó a cargo del Depincri Los Olivos.