Eyal apenado por Korina y Krayg

El modelo israelí Eyal Berkover lamentó la situación que viene afrontando Korina Rivadeneira y Krayg Peña, sobre todo porque en algún momento tuvo problemas con migraciones. “Lo que están pasando es muy feo, nadie se merece eso, son buenas personas, todo somos humanos, lo que ellos quieren es solucio­nar”, mencionó el chico reality. Al ser consultado sobre el paradero de Krayg Peña, quien hace algunos días no asiste a ‘Esto Es Guerra’, comentó desconocer las razones. “No es mi amigo íntimo, es una persona con la que trabajé, no tengo idea. Además, como no estoy en el programa, no escucho chismes”, dijo el exguerrero, que estuvo en el segundo aniversario de Infinity junto a su pareja Nair Bravo.