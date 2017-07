Eyal Berkover: “Me trataron como animal”

Después de pasar un desagradable mo­mento cuando la policía de Extran­jería lo detuvo para cumplir una supuesta orden de ex­pulsión del Perú, el exchico reality israelí Eyal Berkover salió al frente para denun­ciar que sufrió maltratos de parte de los efectivos y que estos nunca cumplieron con mostrarle una notificación que orde­naba su salida.

Indi­có que le parece extraño este accionar, sobre todo porque su car­net de extranjería recién vence este 17 de agosto. “No me llegó ninguna notificación de nada, ni antes ni después de nada. La policía no me dijo nada, les pregunté su nombre y no lo quería decir, si supuestamente todo está en orden por qué no lo hicieron en la forma legal y no de esta manera oculta”, aseveró Eyal desde su departamento al programa ‘En boca de todos’.

El también modelo acotó que si las autoridades ordenan su expulsión acep­tará la medida pero mostró su indigna­ción al ver las imágenes de cómo trata­ron a su pareja. “Yo he dado la cara en todo momento, no me estoy escondien­do. Si salgo mal me voy de acá pero que sean las cosas justas. Ni una persona en el mundo se merece ese trato, yo puedo aguantar pero maltratar a mi novia en mis ojos, esas imágenes me dan cólera porque no podía hacer nada ni actuar contra los policías porque si hago algo es otra razón para botarme por irme contra la autoridad”, indicó.

SE QUEDA

La abogada de Berkover, Katty Cachay, quien tam­bién representa a la venezolana Korina Rivade­neira, ase­guró que su patrocinado no será expulsado del país. La razón, pues el 7 de julio presentó un Recurso de Reconsideración para mantener su condición de refugiado en Perú y ello fue confirmado por la Comisión Especial para los Refugiados de Perú, que está analizando nuevamente está posibili­dad por lo que por ahora Extranjería no puede deportarlo.

DATO

Patricio Rubio Correa, secretario ejecutivo de la comisión de refugiados, cursó un oficio a la División de Extranjería dando cuenta de la continuación de esta condición en el caso de Eyal y por ahora se ha desistido en su expulsión.