Eymi Dean: “A Juan Manuel Vargas no le importa Tilsa Lozano”

Luego que Tilsa Lozano dejara entrever que tiene el número telefónico de su ex pareja, Juan Manuel Vargas, Eymi Dean, prima del jugador de Universitario de deportes le puso el ‘parche’ a la conductora de ‘Amor de verano’.

“Ella siempre va a utilizar este tema (su relación con Vargas), sabe que va a causar polémica. Yo estoy siendo delicada en contestarle porque está embarazada. Ella sabe cómo es el negocio”, indicó.

¿Vargas como toma sus declaraciones?

A él no le importa, está muy bien con su familia y están muy unidos. Nunca se habla de ese tema en la casa, jamás. Yo le cuento me preguntaron (por Tilsa) y no le interesa. Nada que tenga que ver con ella le importa.

¿Crees que Tilsa no lo olvida?

Lo que yo creo es que es un tema que lo funciona y siempre va a causar comidilla. Yo creo que ya lo olvido y está bien con su familia.

De otro lado, la modelo negó conocer al capitán de la selección Paolo Guerrero, pues aseguró que cuando viajó a Brasil fue solo para vacacionar y no para encontrarse con el ‘Depredador’.

“Tengo enamorado”, aclaró.