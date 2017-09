Ezio Oliva: “Trato de ser el mejor papá”

La vida le sonríe a Ezio Oliva, hace unos días atrás acaba de lanzar su nuevo tema musical ‘Como le hago’, obteniendo buena respuesta del público. Ser padre primerizo ha cambiado la vida del cantante, la llegada de su hija Antonia, fruto del amor con Karen Schwarz, ha hecho que el joven de 28 años viva nuevas expe­riencias a la lado de la conductora de ‘Que tal sor­presa’ y no descarta seguir agrandando la familia.

-¿De qué trata tu nuevo tema ‘Como le hago’?

Es una canción muy real, que habla de desamor, de esos momentos cuando estamos muy engan­chado con alguien y ese alguien nos deja. Creo que a todos en su momento nos ha pasado y a mí tam­bién me han roto el corazón.

-¿Eres romántico?

Soy cariñoso con mi esposa. No soy meloso, pero si soy una persona que está sumamente compro­metida con su relación, con su familia, y creo que eso es mejor, porque de que te sirve tener un hom­bre que te esté dando rosas todos los días y luego los fin de semana te está sacando la vuelta.

-¿Cómo cambió tu vida la llegada de Antonia?

0Creo que la vida nos ha cambiado a Karen y a mí los 360 grados, es la primera vez que soy papá, es un tremendo trabajo, son nuevas experiencias, nuevas emociones, no es fácil y claramente se cometen errores y a veces uno se frustra un poco porque no encuentra soluciones, pero es un proce­so. Karen es una excelente mamá, yo quedo como una zapatilla a su lado, estoy haciendo el esfuerzo de ser el mejor papá.

-¿Han pensado en agrandar la familia?

Ahorita no, quisiera tener otra mujercita más, no quiero hombres. Porque la dinámica con las mujeres es maravilloso.

-¿Cambias pañales, preparas la leche?

Obvio. Cuando estoy con ellas yo le ayudo a Karen, a mí no me da asco nada, no es fácil pero vivir esa experiencia es chévere. Ade­más Karen y yo decidimos no tener nana. Si tenemos presentaciones nos la llevamos. Tengo una suegra maravillosa que nos ayuda mucho y cuando estamos en trabajo mi suegra la cuida.

-¿Qué consejo les darías a las parejas jó­venes?

Que tengan mucho compromiso y que no estén pensado en tonterías, mientras tu esposa está cuidando a tu bebé, no te puedes ir a juer­guear con los patas, tienes que estar con tu esposa, pasar el proceso con ella, porque eso es construir a largo plazo.

-¿Cómo tomaron los co­mentarios negativos del regreso de Karen a la tele­visión?

Siempre habrá comenta­rios buenos, como comen­tarios malos, eso va a pasar siempre. Yo creo que las críticas son importantes por­que permiten que mejores y sigas creciendo.

-¿Te molestaron los come­tarios de Rodrigo Gonzales?

El tema de Rodrigo ya pasó, él está en su lugar y nosotros en el nuestro. Ka­ren está feliz y él está súper feliz en su programa y hay que pasar las páginas en la vida.