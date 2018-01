Ezio Oliva: “Mi familia es mi motor de vida”

Por: Deyanira Bautista

El cantante Ezio Oliva se siente el hombre más afortunado del mundo desde que llegó a su vida Antonia, su primera hija, fruto de la relación de más de cinco años con la conductora de televisión Karen Schwarz. Él asegura que no hay nada más importante que su familia y nos cuenta sobre la versión en salsa de su canción ‘Como le hago’, que grabó con Jonathan Moly.

“Es muy probable que ahora Antonia y Karen tengo la última palabra en mi vida. Son mi familia, mi motor, por quienes me levanto temprano para salir adelante. Realmente no hay nada más importante que la familia”, dice entusiasmado Oliva.

-¿Cómo te sientes en esta etapa de papá?

Antonia ya va a cumplir nueve meses y me siento bien, afortunado a nivel emocional y profesional.

-Hemos notado en redes sociales que Antonia visita los trabajos de sus papás…

Nosotros la hacemos parte de nuestro mundo. Tiene una mamá conductora de televisión y un papá cantante, en ese sentido, Antonia probablemente no tendrá una vida convencional, pero ella más adelante decidirá si quiere estar en el mundo de las luces o no.

-¿Te incomodaría que tu hija sea parte del medio artístico?

No, yo no decido en la vida de Antonia, cuando sea grande y decida, yo la voy apoyar. Lo que sí es que va a tener que trabajar por lo que quiere, yo no le voy a regalar nada y su mamá tampoco.

-En unos años Antonio te dirá: “Papá me gusta este chico…”

Y es parte de la vida, es normal, tendrá que pasar por sus etapas de proceso. Lo que si jamás permitiré es que le falten el respeto o que una pareja la golpee. Yo seré el primero que le enseñe a defenderse.

-Hablando de otro tema, ¿Cómo va tu relación con Karen?

Muy bien, ambos estamos con mucho trabajo

-¿Cómo hacen para mantener viva la llama del amor?

Todos los días hay que estar ahí…pendiente. No somos una pareja perfecta, pero si hay mucho compromiso, mucha fidelidad.

-¿Cuándo se viene el segundo bebé?

Karen quisiera ya, pero creo que de verdad estamos enfocados en nuestros proyectos, quizás más adelante.