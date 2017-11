Fabio Agostini a Michelle Soifer: “Pasaste de moda”

Parece que ‘Esto es guerra’ se quiere convertir en un reality de peleas luego de la bronca entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. Los nuevos enfrentados son Michelle Soifer, que regresó ayer al programa de América Televisión, y Fabio Agostini, quienes parece tienen una rencilla pendiente desde hace tiempo.

La producción del espacio no tuvo mejor idea que enfrentar a los guerreros ante cámaras, pero quien llevó la peor parte fue Michelle, que trató de desmerecer el talento del español y este le respondió sin filtro que ya pasó de moda. Y hasta que su hermano Bruno (integrante de Combate) la conoce “mucho mejor”.

“Para Michelle no me quiero llevar mal contigo. No soy ningún invitado. Aquí el galáctico soy yo y usted ya está pasada de moda”, dijo Fabio ante el asombro de Soifer, quien no dudó en responderle.

“Yo no me considero pasada de moda, el que estaba muerto y lo trajeron acá para revivir eres tú. Sabes por qué no me peleo contigo porque tú no piensas antes de hablar, eres un bruto. Te felicito por los logros que has tenido pero que no se te olvide quién te apoyó en tus inicios, la que cobraba por ti fui yo, la que te representó en su empresa era yo”, respondió airadamente ‘Michi’ que acotó que se lleva mejor con el hermano de Fabio, Bruno.

“Michelle no he hablado nada de ti, porque si hubiese hablado hubiera estallado una bomba peor que la de Hiroshima y Nagasaki. No sé de qué está hablando la verdad, no tengo ningún problema con ella. Y doy fe que te llevas muy bien con mi hermano, se llevan súper bien, doy fe”, remarcó el modelo chapetón.