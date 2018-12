Fabio Agostini coquetea con Angie Arizaga

El modelo Fabio Agostini dejó en claro que está soltero y sorprendió al revelar que siente atracción física por Angie Arizaga durante la emisión del programa ‘Esto es guerra’.

“Quiero decirle unas cositas al público, todavía no he querido hablar del tema, pero estamos solteros Mayra y yo, no voy a decir los motivos, estamos bien, que es lo más importante, espero que le vaya bien, nunca aquí nadie se ha peleado. Y ahora que estoy soltero quiere decir un par de cosas, empiezo a ver las cosas de otro color, uno cuando está en una relación está limitado a ciertas cosas y ahora que estoy soltero quiero decirle a Angie que desde que está soltera está más linda que nunca”, afirmó el ‘Galáctico’, dejando sorprendidos a sus compañeros de reality, en especial a la ‘Negrita’.

“Estoy soltero y me atrevo a decir cosas, no debo de estar de luto un mes para decir las cosas”, agregó el modelo español, a pocos días de terminar su relación con Goñi.

Luego de las declaraciones de Fabio Agostini, en el programa ‘Válgame Dios’ se dejó entrever que el popular ‘Galáctico’ lanzó este piropo a Angie Arizaga porque trascendido que Nicola Porcella habría tenido un ‘affaire’ con Mayra Goñi.

Para corroborar las sospechas, el mencionado programa tuvo como invitada especial a la amiga de Fabio Agostini, la venezolana Alexandra ‘La Chama’ Méndez, quien no descartó lo sucedido asegurando que ha escuchado rumores de un supuesto ‘affaire’ entre Nicola y Mayra.