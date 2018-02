¡De la manito! Fabio Agostini coqueto con Mayra Goñi

El español Fabio Agostini no descartó iniciar una relación al lado de la actriz Mayra Goñi, con quien se le ha vinculado en más de una ocasión. “Somos muy buenos amigos, nos estamos conociendo, estamos solteros y es una chica que me ha sorprendido mucho, porque es una gran mujer, trabajadora y tiene un gran corazón. Me encanta y no descarto nada con nadie, menos con ella”, sostuvo Agostini, que regresó a ‘Esto es guerra’ y prometió “pisotear al payaso que se crea mejor que yo”, en referencia a Rafael Cardozo, quien puso cara de pocos amigos durante su presentación en el reality de competencia.

De otro lado, Fabio comentó que fue tentado a participar en otros programas de la competencia, pero prefirió quedarse en América Televisión. (D.B)