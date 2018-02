VÍDEO | Fabio Agostini le dedica tiernas palabras de amor a Mayra Goñi

Esta semana Mayra Goñi confirmó que está saliendo desde hace 4 meses con Fabio Agostini. Al parecer, estas declaraciones bastaron para que este sábado el guerrero se presente, cuál chico romántico, en ‘El reventonazo de la chola’ y confiese todo lo que siente sobre la actriz.

Primero, era el turno de Mayra, quién no dudó en expresar sus sentimientos sobre Agostini. “Me encanta su simpatía que me haga reír … que es un chico muy guapo, no solo por fuera si no también por dentro”, eran las palabras de una ‘quinceañera’ bastante nerviosa.

Luego -cuál reality- hizo su sorprensivo ingreso Fabio Agostini trayendo con él una rosa en mano y palabras de admiración para Mayra Goñi. “Estoy aquí por que bueno te quise traer una rosita, decirte que estoy empezando a conocer llevamos unos 4 o 5 meses, estoy muy contento, me encanta como eres, felicitarte or todo lo que estas logrando… me encanta como eres”, indicó el español.