¿Fabio Agostini quedó “marcado” por Mayra Goñi? Esto respondió el “galáctico”

¡Los “Lords” también lloran! Fabio Agostini ganó fama en nuestro país cuando llegó al reality “Combate”. El español llegó junto a su hermano Bruno y ambos conformaron una dupla de temer en la competencia. Pasaron los años y solo Fabio logró sostener una carrera artística en “Chollywood”, por lo cual, hasta hace poco, integró el equipo de los “combatientes” en “Esto es Guerra”. Durante su estadía en nuestro país, se le ha vinculado a muchas modelos, pero hubo una que le marcó el corazón: Mayra Goñi. Ambos tuvieron un corto romance de 7 meses, pero al parecer fue tiempo suficiente para marcar huella en el corazón de “Lord” Agostini.

¿Qué dijo Fabio Agostini sobre Mayra Goñi?

Hace 6 años, en una entrevista con “Choca” Mandros, Mayra Goñi reveló detalles de como conoció a Fabio Agostini. La actriz reveló que el 2017 viajó a Europa y le pidió a su amiga, Flavia Laos, que le presentara a sus amigos para poder salir. Es ahí como la influencer conoció al modelo español.

Ambos empezaron a seguirse por Instagram y comenzaron a salir al año siguiente, lo que dio pie al inicio de su romance. Pese a que se mostraban muy enamorados, Fabio Agostini sorprendió cuando, siete meses después, anunció el término de su relación con la también cantante mediante un comunicado en redes sociales.

Durante una entrevista con Mario Irivarren y Fabianne Hashayida, Fabio Agostini reveló detalles del término de su relación con la actriz de “VBQ”. Cuando fue consultado si sufrió por Mayra Goñi, el español sorprendió con su respuesta.

«Así empezó todo, jugando, tonteando. (¿Sufriste por Mayra?) Sí, claro, pero no solo por Mayra. Hay muchas cosas que no saben de mi, pero en España he tenido muchas relaciones serias», confesó.

Reafirma infidelidad

Seguido a ello, Mario y la “China” recordaron las polémicas declaraciones que Fabio Agostini tuvo en el desaparecido programa, “El valor de la verdad”. En aquel espacio, el “Lord” reveló que terminó su relación con Mayra Goñi debido a que la actriz le había sido infiel, lo cual reafirmó en “COM FM”.

“La relación se acabó porque yo dije que quería acabarla, no aguanté más. En su momento yo dije que había escuchado cosas, no dije que fue así. Lo escuché, y es que yo tonto no soy, no me chupo el dedo. Dije lo que me informaban amigos míos”, manifestó.