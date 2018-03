Facundo González llora por su papá

Un lamentable momento es lo que está viviendo el argentino, Facundo González, y es que el padre del integrante de ‘Esto es guerra’, falleció el día de ayer pues venía sufriendo problemas de salud desde hace unos meses.

“Hoy es el día más triste de mi vida, se me fue el Tresor, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida, la persona que me dio una familia, la persona que me acompañó en todo momento. Mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi viejo. Sé que en el plano terrestre no te voy a ver más, pero en plano espiritual siempre vas a estar conmigo. Te amo Tresor y hasta siempre viejo”, escribió Facundo en Instagram.

Natalie Vértiz, La Chama, entre otros de sus compañeros, le dedicaron mensajes de apoyo en este difícil momento del argentino.