Facundo González mostró su preo­cupación tras convertirse en la nueva víctima de la delincuencia, pues sufrió el robo de su celular durante el festival ‘Juntos en concierto’ a donde asistió con Paloma Fiuza. Al ser consultado por el material que tendría en su equipo, solo atinó a sonreír. “Lo único malo es que me robaron el celular. Hay cosas tuyas (risas) No mentira, no hay nada”, dijo en ‘América Espectáculos’ bajo el asombro de su garota.