Facundo González sobre ruptura con Paloma: “No fue por juergas”

El argentino Facundo González negó por completo que los motivos de su separación con Paloma Fiusa fue por su agitada vida nocturna. De igual forma añadió que no hubo infidelidad de ninguna parte, solo que decidieron darse un tiempo por motivos personales.

“¿La noche le ganó un poco al amor? Eso no tiene nada que ver, no se pueden mezclar las cosas. Cuando estaba con Paloma yo no salía, salíamos juntos. Eso no tiene nada que ver, ni con terceras personas”, aseveró el ‘huacho’ que no quiso detallar los motivos reales de su rompimiento con Paloma.

“Se terminó por algo personal entre nosotros. ¿Si hay amor? El amor no se va de un día para otro. Tengo la esperanza de volver con ella, uno no sabe lo que pueda pasar más adelante, siempre habrá el cariño. A Paloma la voy a querer siempre, siempre la voy a tener en mi corazón”, destacó el argentino en el programa ‘Cuéntamelo todo’.

Facundo no descartó una reconciliación a futuro con la brasilera pero por ahora cada uno tiene caminos separados. “Hoy no estamos juntos tal vez el día de mañana las cosas cambien. Tengo un cariño inmenso por ella pero por ahora cada uno en lo suyo, hemos terminado bien y seguimos siendo amigos”, remarcó.

Paloma fue la primera en confirmar su separación con el argentino, a quien decía amar hasta el 31 de marzo de este año.

