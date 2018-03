Florcita Polo: “Mi familia está unida”

La hija de Susy Díaz, Florcita Polo, evitó pronunciarse sobre el testamento de su padre, el compositor Augusto Polo Campos, sin embargo, aseguró estar “muy tranquila” a pesar de que aún le afecta ver la imagen del hombre que le dio la vida en la televisión.

“Estoy feliz y contenta por el homenaje que le están haciendo a mi padre, saben que para mí aún es difícil no soltar una lágrima, prefiero estar tranquila. Pero me ponen imágenes de mi papá o algo y (es imposible no quebrarse). El viernes se cumplen dos meses (de su muerte)”, sostuvo Florcita.

La engreída de Susy también comentó que su familia está muy unida y que lo importante es demostrar el cariño y el amor que su papá les dio en vida. Al ser consultada por el testamento de Augusto Polo Campos, Florcita dijo: “Prefiero no hablar, estoy tranquila, prefiero no opinar al respeto”.

Sin broncas

De otro lado, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) emitió un comunicado en el que deja en claro que “no existe ningún problema ni disputa entre los herederos de Augusto Polo Campos”. Esto, luego que salga a la luz que el creador de ‘Contigo Perú’ dejó como herederos a sus siete hijos y a su enfermera.

“(…) Cabe destacar que la empresa Corporación Contigo Perú SAC tiene como accionistas a los siete herederos del compositor peruano, donde la señora Andrea Bautista Carbajal (enfermera) ejerce, por decisión del accionariado, la gerencia general”, se lee en el documento.