Familiares hacen grave denuncia contra dueño Grupo Gemma

Justicia es la palabra que clama con fuerza y dolor Alfonso Bermúdez, padre de Charly y Cristian Bermúdez Arteaga, dos de los músicos que fallecieron en el trágico accidente del Grupo Gemma, el último sábado en el kilómetro 482 de la Panamericana Norte, en el peligroso sector de Coscomba, en la provincia liberteña de Virú. En este hecho también murió el conocido cantante Kike Paz Díaz y el músico Jorge Aguirre Bejarano.

Para Alfonso Bermúdez, líder de la conocida agrupación chimbotana ‘Los Ponchys’, la muerte de sus hijos es la pérdida más devastadora que está viviendo y, en medio del dolor, tuvo que alzar su voz entre lágrimas para hacer una fuerte denuncia contra Hugo Zumarán, dueño de la orquesta Gemna, donde laboraban sus hijos.

“Pido justicia y quiero que la muerte de mis dos hijos no quede impune. Uno de mis hijos salió volando, pues no tenía cinturón de seguridad y mi otro hijo estaba durmiendo en la parte del fondo del ómnibus sin ningún tipo de seguridad. Quiero que se investigue y se llegue hasta el final para que caiga el responsable, sino el pueblo se levantará por la muerte de personas inocentes”, contó en una entrevista para el programa ‘Tengo algo que decirte’ de Lady Guillén.

Por su parte, Iris Vásquez, viuda de Cristian Bermúdez, también denunció entre lágrimas que un representante del Grupo Gemma le ofreció 5 mil soles para quedarse callada y no denunciar las negligencias de la orquesta. “Los dueños de la empresa me han dado 5 mil soles para no seguir hablando, para no denunciar la negligencia que han cometido. Mi esposo tenía cinco meses trabajando sin ningún contrato ni seguro y con un sueldo de 1,200 soles”, señaló muy indignada.

Además de ello, Iris contó que su esposo pudo haberse salvado de este terrible accidente, si el dueño hubiera hecho caso a los reclamos de los músicos. “Mi esposo me contó que ese bus se malogró varias veces y que no lo habían arreglado. Tampoco habían contratado a un chofer más cuando es obligatorio tener dos choferes. El chofer del accidente no había descansado, estaba de amanecida”, acotó

TUVO PRESENTIMIENTO

De otro lado, Cinthya Romero Sánchez, esposa De Charlie Bermúdez, también hizo sentir su indignación. Ella se encuentra gestando y tiene un hijo de dos años. Ella relató, entre lágrimas, que su pareja le pidió antes de salir a trabajar que no lo dejara irse, quizás por un presentimiento de que algo malo estaba a punto de ocurrir.

“Mi esposo me dijo: ‘China, no me dejes ir’. Nunca lo había hecho. Ayer (el sábado) no nos quisimos despedir, yo le dije que si no quería ir que no vaya, pero nos abrazamos muy fuerte sin saber que sería la última vez que nos íbamos a ver”, recordó la acongojada mujer.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Cabe precisar que en el lugar del accidente, se encontraron botellas de cerveza rotas, así como también botellas de gaseosas mezcladas con algún tipo de bebida alcohólica. Lo que es materia de investigación es si los músicos eran lo que venían ingiriendo alcohol o si el chofer estaba embriagado.