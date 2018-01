FOTO Y VÍDEO | Lesly Águila es sorprendida por fan tras su regreso

Sin duda, Lesly Águila ha desatado locura en el escenario tras su regreso. Luego de su triunfal presentación, la cantante de Corazón Serrano fue sorprendida por un fan enamorado quién le regaló una rosa para luego tomarse una fotografía con su ídola.

Lesly se encontraba en ese momento cantando ‘Olvídalo Corazón’ cuando de imprevisto subió un joven, aún no identificado, para arrolidarse en el escenario y entregarle una rosa, luego de eso tomarse un selfie. La cantante se encontraba entonando la parte de la canción “Ella no te ama entiende” cuando el joven ya no soportó más y se puso a llorar.

No hay duda que desde su regreso la cantante ya está dando que hablar y sigue rompiendo los corazones como la primera vez. Cabe resaltar que esto ocurrió en la presentación oficial de Lesly águila, en el Complejo Santa Rosa.

Minuto 5:50