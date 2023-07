Compartir Facebook

¡Se ganó el corazón de todos! “El gran chef famosos” continúa siendo el programa favorito por muchos en sus casas. En solo dos meses, el programa de cocina ha logrado posicionarse como segundo puesto en su horario y dentro del top10 en el rating a nivel nacional. En su tercera semana de la segunda temporada, el reality despidió a uno de sus personajes más queridos: Junior Silva. El popular “Pollo Gordo” no convenció al jurado y le dijo adiós a la cocina de “El gran chef famosos”, generando gran tristeza en los fanáticos del reality de Latina.

Junior Silva no va más

Una emotiva noche se vivió ayer en la cocina de “El gran chef famosos”. Mister Peet, Mónica Torres, Natalia Salas y Junior Silva se enfrentaron en la temida “noche de eliminación”. Las emociones estuvieron a mil en la cocina desde el primer momento y el más afectado fue Junior Silva.

El carismático actor no pudo contener más las lágrimas al terminar su primer plato de la noche y señaló sentirse frustrado. “Lo intento y no me sale, no me sale”, se le escuchó decir a Junior Silva, mientras era consolado por sus compañeros y la jurado Nelly Rossinelli.

Al final del programa, solo uno de los cuatro sentenciados sería eliminado de la cocina de “El gran chef famosos”. Natalia Salas fue la primera salvada, seguido de Mister Peet. Ambos presentaron los mejores piononos de la noche y se libraron de la eliminación.

En línea de eliminación quedó Mónica Torres y Junior Silva. La decisión fue difícil para el jurado, sin embargo, optaron por eliminar al popular “Pollo Gordo”, quien se despidió con sentidas palabras de todo su público.

“Me esfuerzo, me falta mucho. Hay cosas que practicar y que hacer. Muchas gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Agradezco haberlos conocido y cerrar esta etapa junto a mis amigos y amigas (Natalia Salas y Mónica Torres) (…) las amigas más lindas y hermosas que la vida me pudo dar”, señaló Junior Silva mientras recibía el abrazo de todos sus compañeros.

Fans piden otra oportunidad

El carisma de Junior Silva es conocido en el mundo de la actuación y la conducción. El popular “Pollo Gordo”, icónico personaje de “Al Fondo Hay Sitio”, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans del programa, quienes se mostraron afectados por su eliminación.

“Eres super sensible y noble. Habrá otra oportunidad”, “una noche muy sensible, mucha fuerza Junior”, “te queremos Junior”, “denle otra oportunidad, se lo merece”, “eres el mejor, te vamos a extrañar”, se puede leer en redes sociales.

La eliminación de Junior Silva ha dejado un vacío muy grande en los fans del reality, quienes desean y exigen un repechaje, tal como sucedió en la primera temporada. De darse la repesca, Jesús Neyra, Jimmy Santin y Junior Silva serían los tres participantes en concursar y estarían a la espera de otros 3 más, para completar los 6 concursantes que se batirían a duelo y solo 2 retornarían a la competencia.