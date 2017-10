Faranduleros alientan a la blanquiroja

La fiebre por el Perú vs. Argentina no solo se siente en las calles de la capital, sino también en el ambiente farandulero. Y es que no hay quien se niegue alentar a la selección y posar para nuestro lente asegurando que mañana sí o sí nos vamos al Mundial Rusia 2018.

“No importa quien meta el gol, lo que importa es que ganemos. La selección tiene que trabajar en equipo y demostrar que sí podemos”, comenta entusiasmada la modelo Jenny Kume.

Los panelistas de ‘Cuéntamelo Todo’ y su conductora Sofía Franco también se sumaron a las porras, confiando que mañana la selección gritará victoria. “Vamos a ganar un 2-1, imagino que Palo Gurrero tendrá que meterse un gol y el otro ‘Orejas’ Flores. Si mañana le ganamos a Argentina mi corazón estará totalmente alegre y el de todos los peruanos igual”, dice Kurt Villavicencio.

Por su parte, el combatiente Gino Asereto aseguró que venceremos a Argentina en el estadio La Bombonera con un gol de Paolo Guerrero. “Soy una persona que le tiene mucha fe a la selección, desde que comenzó las Eliminatorios con pocos puntos, yo decía que lo último que se pierde es la fe. Tengo 30 años y quiero ver a Perú en un Mundial. Estoy preparado para que ganen y comprar mi pasaje para Rusia”, agregó la pareja de Jazmín Pinedo.

Jenko del Río, César Távara, Antonio Tafur, Valeria Piazza, Priscila Howard, Vanessa Tello, Vanessa Valencia, Koky Belaunde, fueron otros de los artistas que también se unieron y gritaron a viva voz: ¡Nos vamos al Mundial!