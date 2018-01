Farid Martínez: “Milena Zárate me fue infiel”

El cantante del grupo Candela, Fary Martínez, por fin confirmó lo que era un secreto a voces: su romance con la colombiana Milena Zárate. Sin embargo, señaló que la relación le dejó un sabor amargo pues esta le fue infiel y lo peor es que se enteró por un ampay que salió en un conocido programa televisión.

Fary dijó que la relación con Milena duró un año aproximadamente y si en algún momento prefirió mantenerlo en reserva es porque ya no desea ventilar su vida privada. “Ya tengo 18 años en la música, estuve con Alejandra Pascucci, Vicviana Flores, Vanessa Valencita y lo último fue con Milena. Lo que aprendí con algunas malas experiencias es a no exponer más más mi vida privada privada y menos a estar con alguien mediático”, comentó el vocalista.

“Estoy soltero hace un año, ¿si Milena me choteó? Yo terminé con ella porque me engañó. Salió en un ampay con otro señor, la ampayaron públicamente y jamás supo qué decir. Sino hablé en su momento es porque soy un caballero y ahora estoy tranquilo, ella sí me engañó y hasta ahora está con esa persona del ampay. Pese a todo fue una linda experiencia, estuvimos como un año más o menos, son experiencias”, dijo Fary que destacó que nunca tuvo problema con el ex de la colocha, Edwin Sierra.

“Pese a que sabía que tenía algo con su ex nunca me dijo nada, él no se mete, es un profesional y siempre me tuvo respeto. ¿Qué opino de los ataques de Milena hacia él? Digamos que hay ciertas personas que les gustan los escándalos mediáticos para seguir. Yo no necesito, vivo tranquilo y tengo un buen trabajo”, dijo Martínez.