Tras las acusaciones que Gaby Zambrano hizo contra Farik Grippa al defender a Sergio George, el cantante peruano no se contuvo y decidió responderle.

Tras el escándalo protagonizado por Sergio George y Chim Pum Music debido a las acusaciones de Farik Grippa por no cumplir con su contrato, muchas figuras de la música peruana y hasta de la farándula se han pronunciado al respecto. Hay quienes han defendido al cantante peruano, así como quienes se han puesto del lado de Sergio George.

Una de ellos es la cantante Gaby Zambrano, quien en anteriores ocasiones se ha puesto del lado del productor. Esta vez no fue la excepción y arremetió contra Farik Grippa, a quien incluso llamó mentiroso.

Esto parece haber decepcionado al cantante, debido a la cercanía que indicó tener con la salsera, por lo cual no dudó en responderle.

Farik Grippa le responde a Gaby Zambrano

Durante la última edición del programa ‘América Hoy’, el cantante no dudó en pronunciarse sobre las acusaciones de la salsera y se mostró decepcionado. Farik consideró que los comentarios de la cantante fueron algo muy bajo y se sintió traicionado, pues señaló que la consideraba su amiga e incluso la invitó a su matrimonio.

“Me causa gracia, me duele responder a este tipo de cosas (…) Es un recurso totalmente bajo y que no viene al caso, es más, me duele en el alma que una amiga, una compañera a la que yo invité a mi matrimonio, salga a decir esto, le tengo una estima a ella y a su novio”, expresó el artista.

En otro momento, el cantante también comentó que el enfrentamiento legal que mantiene con Sergio George le está cobrando factura, pues está causando estrés y preocupación en su familia. Como consecuencia de esto el artista se atrasó en el pago del colegio de su hija y su esposa estaría perdiendo cabello debido al estrés.

“Ver mal a mi mamá, ver a mi esposa que se le caiga el cabello, y que a mi hija le pregunten en el nido”, señaló.

¿Qué había dicho Gaby Zambrano?

Mediante una transmisión en vivo de TikTok, la cantante de salsa arremetió contra Farik Grippa por sus acusaciones hacia Sergio George.

“Nadie te estafó Farik Grippa, eres un mentiroso, te lo digo en tu cara, tú te quisiste ir”, empezó diciendo la artista.

Además, indicó que la disquera y el cantante no habrían llegado a ningún acuerdo debido a que ya habían invertido dinero en él y su carrera musical.

“Dejaste un trabajo que ya la disquera había hecho para ti. Tu canción la habían hecho, la llevaron a la radio. Sergio ya había perdido su tiempo, por eso no te soltaron, no fue porque te odian o te querían hundir”, manifestó.