Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Farik Grippa se mostró descontento y arremetió nuevamente contra Sergio George mostrando su decepción con el productor musical.

Recientemente, Farik Grippa denunció un incumplimiento de contrato por parte de la disquera Chim Pum Music. El cantante había sido contactado desde un principio por Sergio George para trabajar con la disquera sin saber lo que le esperaba.

Farik Grippa indicó que a los pocos días de firmar el contrato le presentaron a su equipo de trabajo, pero estos renunciaron al poco tiempo dejando al cantante sin equipo de marketing.

Todo esto hizo que la carrera musical de Farik no despegara. Además, él empezó a generar pocas ganancias y encima debía cederle el 50% de sus ganancias a Chim Pum Music. Esto conllevó a que el cantante tomara medidas legales.

Tras su denuncia pública, la disquera y de Sergio George publicaron un comunicado donde indicaron que ellos cumplieron con lo acordado.

“Nunca hubo incumplimiento de contrato, lo que ocurrió es que el señor Grippa decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado. Queremos dejar claro, además, que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso”, indica el documento.

Esto generó gran decepción al cantante quien no dudó en arremeter contra Sergio George.

¿Qué dijo Farik Grippa?

Tras el comunicado, el cantante se mostró indignado y aseguró a América Hoy que no se quedará callado.

“Voy a defender mi carrera con uñas y dientes porque me costó muchísimo. Hay cosas que no son justas y que tengo que defender siempre porque no puedo parar”, indicó.

Mira también: Adolfo Aguilar habla sobre su programa que competirá con ‘El Gran Chef Famosos’: “Hemos estado ‘cocinando’”

El artista también aseguró sentirse decepcionado de Sergio George, pues confió en el para hacer crecer su carrera musical.

“Totalmente (decepcionado), porque yo creí mucho y ese fue mi error. Yo firmé el contrato por él, si tú vienes y me dices, te voy a llevar a jugar al Real Madrid y eres una persona creíble, te voy a creer”, añadió.

Farik Grippa también recalcó lo perjudicial que fue la situación para su carrera artística y todo el tiempo que perdió.

“Seis meses sin trabajar, sin sacar canción, tenía mucha música por sacar y me estaba viendo perjudicado. Todos mis oyentes estaban bajando, mis shows estaban bajando, las deudas no te esperan, la inversión que hice en mi carrera tampoco me espera”, manifestó.

Mira también: Maricielo Effio denuncia que cirujano realizó mala praxis: “Me hundió el ombligo”