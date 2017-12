Felipe Lasso visitó a los hijos de su ex Angie Jibaja

Felipe Lasso no olvida a los hijos de Angie Jibaja, a quienes crió por muchos años en Chile. A pesar de haberse separado de la cantante y actriz hace algunos meses, el modelo colombiano está en Lima y se reencontró con Gia y Janko, dejando un conmovedor mensaje en su red social.

“El amor más grande del planeta!! Mil emociones en un solo instante… dos criaturitas que me llenan el alma, que rebosan mi corazón de felicidad… no puedo negarlo, no puedo evitarlo, es muy natural. Los amo y este sentimiento nada podrá arrancarlo de mi ser”, escribió Felipe Lasso en Instagram.

“Quisiera tenerlos cerca para brindarles mi amor, mi cariño, mi cuidado, mi atención y todo lo que merecen. Estaremos lejos, pero jamás separados hijos “, añadió en Instagram.