¡Feliz Cumpleaños Rolly! Así celebró sus 47 años junto a Radio Karibeña

Nuestro querido locutor Rolly Javier está de cumpleaños y lo celebraron sus compañeros de Habla Kausa en su programa. Además, te contaremos un poco más de su vida.

Rolando Javier Valle Rodríguez, conocido por todos los radioescuchas como ‘Rolly’ viene dando alegría y entreteniéndote desde hace muchos años en Radio Karibeña. Convirtiéndose en una de las voces principales y más conocidas del Perú.

¡Así lo celebraron en Habla Kausa!

El querido locutor radial fue celebrado en el programa de Habla Kausa, donde divierte a los oyentes junto a Andrea Torres y Nicola Porcella.

Su compañera Andrea, le dedicó unas palabras por su cumpleaños: «¡Feliz cumpleaños querido amigo Rolly! Sabes que te queremos un montón. Para nosotros Habla Kausa es una familia y tú eres parte de ella, además de ser una pieza fundamental del programa».

Pero Nicola no se quedó atrás, desde México, envió un presente a su compañero Rolly. Por medio de un video, Rolly estaba viendo los regalitos que le llegaron y vio el de Nicola. Quien quedó muy feliz porque justo le regaló un gran presente para completar su colección.

¡24 años como locutor!

Nuestro querido locutor Rolly Javier inicia su carrera en 1999 como programador y locutando en una radio local en Lambayeque. Es entonces, que se aventura a Chiclayo a buscar una nueva oportunidad de trabajo.

Gracias a un amigo cercano, consigue convertirse en locutor de la entonces radio Universal que tocaba música variada como rock, pop y techno. Estuvo poco tiempo ahí y luego pasó a ser parte de Radio Karibeña por el año 2000.

Aunque iniciaba de manera profesional a los 21 años, desde los 13 años ya estaba interesado en el mundo de la radio. Desde su llega, se ha convertido en el locutor favorito ganando al ‘Locutor más chévere’ en Premios Karibeña 2022.

Actualmente, se desempeña como el locutor y programador de Karibeña en Lima. Además, de ser el encargado de la programación general de todas las cadenas a nivel nacional de Radio Karibeña.

«Soy un pez en el agua»

Rolly es uno de los locutores más antiguos de Radio Karibeña. Pero muy pocos saben que se preparó para estudiar otra carrera profesional. Estudió y se graduó en la carrera Electrotecnia Industrial, solo ejerció un año su carrera, pero vio una mejor posibilidad de ejercer como locutor y programador radial.

«Soy un pez en el agua cada vez que hablo en el micrófono. Al aire, yo mismo soy», comenta Rolly. Quien toma en serio su trabajo para que la radio se convierta en la número 1 en sintonía, además ejerciendo lo que tanto le gusta.

Finalmente comparte un dato poco conocido: «A mí me gusta entrevistar, pero hay un detalle, cuando me entrevistan no sé qué decir”. Aunque sabemos que al encender la radio, él mismo hace divertir y entretener al oyente con su carisma.