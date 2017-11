Fernando Luque pide disculpas

Fumaron la pipa de la paz. Luego de haber recibido una ola de críticas por poner en duda la versión de Eva Bracamonte, quien acusó públicamente a Guillermo Castrillón de intento de abuso sexual, el actor de Fernando Luque, pidió disculpas a la novel actriz a través de su cuenta de Facebook.

“Hola, Eva. Antes que nada, disculpa por todo esto. De verdad. Es completamente cierto que no me corresponde hablar de ti como si te conociera. Por eso, de verdad, perdón. He debido escribirte antes en privado pero no lo hice porque las cosas se salieron de control para mí también. En todo caso, asumo mi error”, escribió el intérprete de ‘Alex’ en ‘De Vuelta al Barrio’, quien recibió un mensaje de Eva aceptando sus disculpas.