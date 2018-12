Fernando Luque se despidió de ‘De vuelta al barrio’

El actor Fernando Luque ya no será parte de la serie de América TV, ‘De vuelta al barrio’. Señaló que decidió retirarse por motivos económicos y para realizar nuevos proyectos.

“Créanme que no fue una decisión nada fácil. Habían tres razones por las que no quería irme, una de ellas era la económica. Además de mi personaje porque le puse tantas cosas mías, tantas luces y lo entregué a la pantalla. No quería dejarlo ir”, agregó el joven actor.

“Veía que todos (el elenco) hacían todo lo posible para que la serie salga de lo mejor. Lograr que un grupo humano trabaje de esa manera no es nada fácil a pesar de las mil dificultades que hay. Ha sido placer enorme trabajar con cada uno de ustedes”.