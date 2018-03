Demi Lovato festeja sobriedad

La cantante Demi Lovato se mostró emocionada al recordar que desde hace seis años no ingiere ni una gota de alcohol. Como se recuerda, la intérprete de ‘Échame la culpa’ en algún momento reveló que sufrió de desórdenes alimenticios, alcoholismo y problemas con las drogas. “Ayer, hace seis años, estaba bebiendo vodka de una botella de Sprite a las 9 de la mañana, vomitando en el auto. Y solo recuerdo haber pensado: “Esto ya no es lindo, no es divertido”. Así que eché un vistazo a mi vida y dije: “Algo tiene que cambiar, tengo que volverme sobria, así lo hice”, dijo la muy emocionada cantante durante su último presentación en Nueva York.