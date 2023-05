“Fierro, catre, botella”: Magaly se burla de Jossmery por cambio de voz

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Voz de chaterrero! Sin duda, Jossmery Toledo sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. Tras su sonado ampay con “Caballito Hurtado” y el posterior término de su corta relación, Jossmery Toledo se reinventó y ahora se luce como reportera de una discoteca en Ica. Esto llamó la atención de Magaly Medina, quien, fiel a su estilo, no perdió el tiempo para criticarla por un pequeño detalle. La popular “Urraca” no pasó por alto el notorio cambio de voz de Jossmery Toledo y enfiló su artillería contrala ex de Jean Deza.

También puedes leer: Anyella Grados niega indirectas a Camila Escribens y señala que manipularon sus declaraciones

¿Qué dijo Magaly sobre Jossmery?

Hace semanas, la “Tombita” sorprendió a propios y extraños al brindar declaraciones a la prensa nacional. Lo que más impactó fue el notorio cambio de voz de Jossmery Toledo, por lo que se especuló que se estaría inyectando anabólicos.

“Actualmente no es que esté usando algo, pero antes sí lo usé y tuve un mal asesoramiento. Así que, si quieren hacer algo, hay que informarse. La voz es porque anteriormente sí me afectó (los anabólicos). Todo ha sido hace menos de un año. Para la gente que me pregunta por qué los usé, les digo que por tonta”, reveló en marzo de este año Jossmery.

Sin embargo, Magaly Medina no dudó en mofarse de la voz de la ex de Fabio Agostini. Pero por si fuera poco, también se burló del nuevo trabajo que tiene Jossmery en Ica: ser reportera en una discoteca.

También puedes leer: ‘Princesita Mily’, exintegrante de Pintura Roja, fallece a los 56 años

“Ahora resulta que se está ganando la vida como reportera. No la ha hecho como anfitriona muda en las discotecas y ahora se gana la vida como reportera”, manifestó Magaly.

“Esa voz horrible que le sale. Ni siquiera los que van por la calle vendiendo fierro, catre y botella tienen esa voz. Ella ahora tiene la voz ahombrada, masculina. No sé que le ha pasado”, agregó la “Urraca”.

¿Nadie la quiere para algo serio?

Magaly no se quedó callada y, luego de ver la publicación en redes que realizó Jossmery semidesnuda en Cusco, se sinceró con ella y le habló de mujer a mujer.

“No creo que el mensaje (Ojitos bonitos) sea para Paolo Hurtado porque él no tiene ojos bonitos. Pero, ojalá Jossmery, que, si conociste a alguien, sea extranjero. Que tenga ojos azules o tal vez ojos verdes. Porque cualquiera de los hombres de este país, no te quiere para nada serio”, manifestó Magaly.

Cabe resaltar que la publicación de la cual habla Magaly Medina, ya fue borrada de las redes sociales de Jossmery Toledo. ¿Cuál habrá sido el motivo?

Amor desesperado con final apresurado

El nombre de Jossmery Toledo ha estado presente en todos los portales de espectáculos desde hace varias semanas. Un ampay de “Magaly Tv, La Firme” mostró a la modelo en actitudes bastantes cariñosas con Paolo Hurtado, futbolista de Cienciano y además, esposo de Rosa Fuentes. La noticia remeció la farándula “lorcha” y motivó a que la esposa de Hurtado ponga fin a su matrimonio de largos años.

Pasado los días, Jossmery se lucía junto a la familia del “Caballito” y cuando todo hacía indicar que la relación iba viento en popa, Toledo sorprendió al afirmar que todo había llegado a su final.

“No sé si fue una relación la verdad, porque fue todo una mentira. Yo por mis valores estoy soltera. Las mentiras tienen patas cortas”, señaló Jossmery Toledo para las cámaras de “Amor y Fuego”.