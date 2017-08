Fiorella vio la muerte en Barcelona

La recordada modelo y expareja del futbolista Paolo Guerrero, Fiorella Chi­richigno, contó a través de sus redes sociales que fue testigo del atentado terrorista que sufrió la ciudad de Barcelona, España, que tuvo como saldó 14 muertos y más de un centenar de heridos.

La exchica reality de ‘Combate’ y ‘Esto es gue­rra’ compartió una serie de videos y fotos en el lugar del atentado. Contó que se salvó de milagro de estar durante el atentado, pues debía pasar por La Ram­bla en esos instantes, pero el destino la hizo regresar a su casa.

«Estoy en BCN (Barcelona) y lo que se vive aquí, ahora es horrible. Estaba de camino al lugar de los atentados, pero el destino hizo que no llegue y me tenga que regresar a casa. Las imágenes que tengo de todo son realmente fuertes, por eso no las muestro, pero por favor, ¡todos somos hermanos!”, finalizó la modelo que estaba desaparecida de la televisión.