Ítalo Valcárcel firme de Melissa Klug asado con Diego Chavarri

Ítalo Valcárcel no tomó nada bien que el exfutbolista Diego Chávarri dijera en uno de sus shows como animador que Melissa Klug lo sigue llamando. El bailarín de ‘Reyes del show’ y actual pareja de la chalaca se mostró incómodo con las declaraciones del ex integrante de ‘Combate’.

“No sé cómo tomarlo en realidad, fácil no sé si haya sido una broma, pero si en caso haya sido así puede que sí le moleste a Melissa. A mí me tiene sin cuidado, me es indiferente”, respondió Ítalo sobre las declaraciones de Chávarri.