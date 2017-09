Flavia cansada de Sheyla

Flavia Laos no aguanta más las indirectas de Sheyla Rojas, quien cada vez que está frente a las cámaras sigue refiriéndose a los comentarios de “gallina vieja” y “carne fresca”. Para la actriz de ‘Ven, baila quinceañera’ sus comentarios son parte del pasado.

“No quiero darle importancia. No sé por qué sigue dándole vuelta al tema, yo ya lo olvidé”, dijo Flavia y aseguró que no pasa su vida pensando en la ex de Patricio Parodi. “Estoy tranquila, no pienso en Sheyla ni nada. No he vuelto a decir esa palabra”.

Flavia también se refirió a la inexplicable defensa de Sheyla a Rosángela Espinoza tras su pelea en ‘Esto es Guerra’. “Supongo que la conocerá. Si le quiere creer, es su opinión. Parece que ella (Sheyla) tiene algo contra mí, por lo que escucho y me cuentan”.