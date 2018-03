VÍDEO | ¡LO CONFIRMÓ! Flavia Laos admite que tuvo un romance con Patricio Parodi

Se descubren nuevas cosas. Flavia Laos confirmó romance con Patricio Parodi. Esta vez, la guapa actriz se confesó en ‘Estas En Todas’ no dudó en decir que el chico reality nunca la llevó a cenar a un restaurant, todo lo contrario la mantuvo encerrada.

“Es que no entienden que hemos estado a escondidas… encerrada me tenía ahí”, indicó la ‘quinceañara’. Además, Micheille Soifer como doctora corazón alegó que como es posible que no le ha llevado a comer . “Patricio Parodi, ¿no has llevado a esta hermosa ‘barbie’ a comer a un sitio, no sé, al puente de los suspiros, al parque del amor, la alameda de los descansos, en un cuarto?”, expresó Soifer.

Ante estas declaraciones, solo le quedo afirmar, con la cabeza a Flavia Laos. Dando a entender que sí era cierto lo que decían los panelistas de ‘EBDT’. Asimismo, la actriz y cantante, dejó muy en claro que Patricio siempre pagó todos los delivery que pedía para ambos.