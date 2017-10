Flavia Laos amenaza con demandar a Alexandra Méndez y la tilda de loca

Alexandra Méndez reveló para el programa “Amor, Amor, Amor” el motivo del enfrentamiento que tuvo con Flavia Laos en discoteca, indicando que la actriz fue quien empezó con la pelea.

“Lo que pasó yo lo lamento muchísimo, pero ella me insultó, me pegó y me quiso volver a pegar y fue una reacción, qué te puedo decir“, sostuvo la venezolana exclusivamente para el programa de ‘Peluchín’.

Tras esta situación, Flavia, a través de sus redes sociales salió a defenderse y tildar de loca a la popular ‘Chama’. A la vez, señaló que tomará acciones legales por brindar mal información a la prensa. “Esta loca esa mujer (Alexandra Méndez” que cuente bien la historia, ahora si tomare mis cartas en el asunto“, publicó.