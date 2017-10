Flavia Laos deja programa reality por esta razón

La joven modelo, Flavia Laos, aseguró que no volverá a los programas de competencia y aseguró que ahora su vida está yendo por buen camino con nuevos cambios.

“Todos a los 20 años podemos cometer pequeños errores, podemos tropezar pero yo no soy una chica débil y cuando me caigo, me levanto. Ahora ya sé por dónde ir y me van a ver haciendo las cosas bien“, indicó la actriz de ‘ VBQ’ en una entrevista para “Espectáculos”.

Así mismo, Flavia expresó no volver a pisar ‘Esto es Guerra’. “No hay forma, yo me quedo ‘tranquilita’, soy actriz, actriz. (…) He cambiado mi círculo, nada de salidas. Yo creo que todos necesitamos a veces tocar un poco de fondo para dar un cambio“, comentó la exguerrera, quien estuvo en un restaurant oriental al lado de su grupo de amigos.