Flavia Laos dejó como ‘pinocho’ al chico reality, Emilio Jaime

Luego que Emilio Jaime dijera que después de una semana de terminar su relación con Flavia Laos, la rubia ya estaba con Patricio Parodi, la ‘quinceañera’ desmintió al chico reality y dejó en claro que ella no pasa de “amigo en amigo”.

-¿Por qué Patricio no saludó a Emilio?

Patricio es un chico perfil bajo que nunca hace problemas, sin embargo Emilio salió en un programa de televisión a decir que estaba de moda hacer eso a los amigos, por lo que le hizo a Austin (meterse con su exenamorada Luciana Fuster), que Patricio se lo había hecho a él. Patricio no es amigo de Emilio, cuando eran chiquito Emilio iba a su casa pero de grandes ya no. Patricio no le dio la mano porque no hay que ser hipócritas.

-Patricio dijo que no iba a permitir que hable mal de ti…

Emilio no sé si se da cuenta que ve que me ha dejado mal, como si pasara de amigo en amigo; y al otro como si fuera un mal compañero.

-¿Cómo te sientes que tu ex y tu pareja estén en ‘Esto es guerra’?

No creo que tengan roces porque Patricio no es un chico problemático. Si Emilio no lo cae no lo va a mirar, ni saludar.

Dato:

Flavia se lanza como cantante de género urbano con su tema ‘Como sigo sin ti’ y anunció una gira a nivel nacional para promocionar su pegajosa canción.