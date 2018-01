Flavia Laos desmiente coqueteos con Guty Carrera

La actriz Flavia Laos desmintió el rumor acerca de haber estado con Guty Carrera toda la noche en una discoteca durante el cumpleaños de Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’ el fin de semana.

“No, no entiendo de dónde han sacado eso. Mayra me lo presentó. Se habrán confundido de chica porque conmigo no ha estado”, dijo Flavia a América Espectáculos.

Sobre su viaje a Punta del Este, Uruguay, donde se encontró con Patricio Parodi, reiteró que solo vio una vez al ‘guerrero’ y que estuvieron acompañados de un grupo de amigos. “Me lo he cruzado un día, en grupo de 15 personas. Éramos muchísimas personas, no solo él y yo”, comentó Flavia, quien planeó su viaje en noviembre del año pasado.