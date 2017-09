Flavia laos en lio de audios

La actriz de ‘Ven, baila quinceañera’, Flavia Laos, está nuevamente en el ojo de la tormenta. Luego de la difusión de un video donde se le ve haciendo topples, esta vez, se filtró unos audios de una supuesta conversación con la modelo Sthepanie Valenzuela, quien la invita a una fiesta donde estarían futbolistas como André Carrillo.

En la conversación la actriz de ‘Ven, baila quinceañera’ le dice que tiene trabajo al día siguiente, además pregunta qué futbolistas estarían en la fiesta porque ni con una bolsa de papel estaría con estos. “¿Cómo es el plan ah? ¿Qué futbolistas van a estar? porque pu… a Carrillo no me lo levanto ni con una bolsa de papel, ni a Flores ni a todos esos, ni a Cuevita, we… no me jo…”. Tras ello, Flavia se defiende y dice que no es su voz la de los audios.

-Se especula de unos audios de Stephanie Valenzuela donde tú dices que no pasaría nada con André Carillo ¿Esos audios son verdaderos?

Ese audio es mentira totalmente, al igual que el video íntimo. Ese video es una escena de una película que estoy grabando y que nunca debió filtrase. Y lo del audio, los que me conocen saben que no es mi voz.

-¿Sientes que te quieren hacer daño?

Creo que sí porque ambos (video y audios) han salidos juntos.

-Ahora que estás en América ¿Te has cruzado con Sheyla?

No me he cruzado con Sheyla, no tengo nada en contra de ella y yo espero que ella no tenga nada en contra mí.

-¿Crees que ahora el público te califique como una chica reality?

Yo me he formado en la televisión como una actriz y la gente tiene esa imagen de mí, yo creo que jamás sería una chica reality, de hecho puedo tener un poco más de exposición que los demás actores pero no creo que me califiquen como una chica reality.