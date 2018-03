Flavia Laos : “Eres mentiroso”

La joven actriz Flavia Laos se vengó de Patricio Parodi. Aunque el año pasado fuertes rumores aseguraban que ellos tenían una relación, eso jamás fue confirmado por ninguno y de un momento a otro dejaron de mostrarse juntos en los eventos, pero ayer la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’ se presentó en el programa ‘En boca de todos’ y dejó en evidencia que este se portó mal con ella pues no dudó en calificarlo de “mentiroso” públicamente.

Aunque un día antes la rubia estuvo en el avant premiere de la película ‘A tu lado’ y dijo que no quería que la vinculen más con el chico reality, ayer amadrinó la secuencia ‘Patos al agua’ del guerrerito y lo dejó mal parado. La secuencia consistía en que Patricio le haga preguntas a su invitada. Una de ellas fue: ¿Cuál es tu chico ideal? A lo que la actriz respondió: “Cuero, puede ser así como tú, pero más sincero”, aseveró y dejó sorprendido a Parodi.

Al verse en evidencia, este le volvió a preguntar: “¿En qué te he mentido Flavia?”, a lo que la rubia contestó: “No solo a mí, Pato, a todo el Perú”. Ello provocó todo un alboroto en el set del programa de América TV mientras que el integrante de ‘Esto es guerra’ solo atinó a señalar que siempre la trató bien.

“Flavita, yo te he tratado como a una princesa, como una Barbie, como lo que te mereces y tú me estás faltando el respeto en mi secuencia”. De inmediato, Tula Rodríguez le consultó a Flavia si eso era verdad y dijo: “A escondidas”.

Arrasa con fotos sexys

Antes de este encuentro, Flavia declaró a la prensa que por ahora se encuentra soltera y dedicada a su lanzamiento como cantante. Además, comentó sobre las sensuales fotos que cuelga en su red social, pero descartó realizar fotos desnuda.

“A mí me encanta hacer las fotos sexys, me gusta lucir mi cuerpo pero no haría desnudo, algo sutil pero no un desnudo total. Tendría que ser algo bien cuidado”, explicó.

“¿Si le he cerrado las puertas al amor? No, pero ahorita no quiero saber nada, estoy súper tranquila. Enfocada en mi trabajo, no quiero, no tengo cabeza. Tampoco estoy en busca de que quiero salir con alguien, pero de darse sería mejor que no esté en el medio”, comentó Laos que ahora está grabando la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ que protagoniza Alondra García Miró. (K. Cabrera)