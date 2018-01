¿Flavia Laos le dice infiel a Patricio Parodi?

Por Juana Aspilcueta

Fotos Carlos Guerrero

La protagonista de la sintonizada serie juvenil ‘Ven, baila quinceañera’, Flavia Laos, conversó en exclusiva con Karibeña y habló de todo un poco. Sobre su lanzamiento como cantante al lado del no menos conocido actor Nikko Ponce; sin embargo, lo que sí aclaró es que quiere que le mencionen para nada al integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi, pues asegura que está “soltera” y en busca de un “hombre fiel”. ¿Indirecta para el ‘guerrero’?

¿Cómo tomas esta faceta como cantante?

Estoy súper contenta, Nikko Ponce me dijo para hacer la canción ‘Muriendo de amor’ primero y ahora grabamos otro tema con Donny Caballero que se llama ‘Venga usted’.

¿Te gustaría cantar como solista?

De todas maneras, más a delante espero cantar un tema propio.

¿Te incomoda que se hable de tus cirugías?

Yo ya comenté que me hice los senos y la nariz, creo que cada uno es libre de hacerse lo que desee.

¿Crees que siempre buscan criticarte?

Desde que eres una figura pública estas en el ojo de la tormenta siempre. Bueno cuando eres una figura mediática considero que tienes que hacerte de oídos sordos de alguna manera.

¿Sentiste presión por la exposición de tu vida personal?

Sí, pero tienes que aprender a manejarlo. Ahora estoy teniendo más cuidado con cada paso que doy, tengo 20 años no puedo dejar de salir, hago mis cosas normal. Creo que cuando estás en el ojo de la tormenta la prensa te chanca bastante.

Crees que se te critica más porque eres mujer, ya que muchos chicos hacen lo mismo…

Sí, acá tenemos una mentalidad bastante cerrada qué se puede hacer hay que adaptarse.

Juliana Oxenford minimizó el trabajo de Milett Figueroa, ¿Qué piensas al respecto?

A mí Milett me parece una chica hermosa. Creo que cualquier persona que tiene ganas de actuar, prepararse y que quiera salir adelante no hay que quitarle mérito. Milett es una chica que se está preparando y me parece que la están atacando por las puras.

Hay muchos chicos reality que están en la actuación…

Claro, Nicola (Porcella) por ejemplo que me parece que ha mejorado un montón y se esfuerza bastante.

¿Consideras que Nicola tiene pasta para la actuación?

Ya tengo 3 años trabajando con él, ha evolucionado bastante y tiene ganas de hacerlo, ahora está haciendo un protagónico y le va muy bien. Nicola va a llegar lejos porque es constante y tiene muchas ganas.

¿Qué le recomendarías a Nicola?

En verdad yo no he tomado clases de actuación, soy la que tiene que aprender, solo le diría que sea constante y que siga, todos tenemos derecho a crecer. Todo lo he aprendido de experiencia.

De otro lado Flavia, sabemos que estas soltera, pero ¿qué tendría que tener un hombre para conquistarte?

Tienen que tener buen sentido del humor, ser fiel, honesto y me gusta la gente humilde, que no se crea lo máximo, ni que tenga demasiado ego.

A ti en algún momento también te calificaron de sobrada porque no querías declarar…

Pero si me han tirado tanto palo y era mucha presión mediática cómo voy a querer declarar.

¿Tu familia se vio afectada con todo lo que se dijo de ti en la televisión?

Obvio, soy un ser humano. Cada palabra que iba a decir la iban a poner en mi contra y no me convenía, por eso no declaraba y me mantuve alejada de la prensa.

¿Ahora estás más tranquila?

Me veo bien y estoy tranquila, ya estoy declarando pero igual me da un poco de miedo porque siento que me van a atacar, pero estoy haciendo las cosas bien y voy a seguir así no voy a dar un paso en falso.

Dato:

Flavia y Nikko comentaron que con su tema ‘Venga usted’ quieren hacer bailar a sus seguidores. Lo grabaron bajo la producción de un estudio colombiano y con músicos que trabajaron con Luis Fonsi en la canción ‘Échame la culpa’.

Dato2:

Nikko destacó el gran talento de la joven figura del espectáculo.“Tiene talento para el canto y yo, como su amigo, la apoyo. Quizá puede hacer una carrera sola también”, agrega Ponce.

Dato 3:

La figura de ‘Ven baila, quinceañera’ tiene más de un millón de seguidores en redes sociales como Instagram, pronto debutará en el cine en la película que protagoniza Patricia Barreto, ‘No me digas solterona’.