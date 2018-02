Flavia Laos le pone la cruz a Emilio Jaime

Emilio Jaime reveló que desde hace un mes no tiene comunicación con la actriz Flavia Laos porque se pelearon a raíz de algunas diferencias. “Nos peleamos hace poco por cosas que no concordábamos. ¿Si dejamos de ser amigos? Ella sabe que le tengo bastante aprecio, de verdad no sé porque se peleó. ¿Si fue por su viaje con Patricio? Nos peleamos antes que ella viaje a Uruguay, pero igual ella sabe que mi amistad siempre va a estar y espero poder arreglar las cosas”, sostuvo el joven.

Asimismo, comentó que le da “risa” que en las redes sociales se comente que Flavia es “la incondicional” de Patricio Parodi. “Me causa gracia porque está ahí, pero igual Flavia es una chica con corazón grande”, dijo Emilio, agregando que está disfrutando de su soltería.