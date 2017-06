Flavia Laos: “No soy racista”

La ‘quinceañera’ Flavia Laos salió al frente y dejó como pinocha a Aída Martínez, quien la acusó de haberle dicho “chola” y hasta de agresión. La actriz, quien estuvo en el programa ‘En Boca de todos’, aseguró que nunca discriminó a la modelo, ni mucho menos la golpeó.

“No soy racista. Trabajo para niños y que diga ese tipo de cosas me perjudica. Lo que dice es mentira, no tiene pruebas de nada”, sostuvo la protagonista de la serie juvenil ‘Ven, baila quinceañera’.

Laos dijo que no se quedará con los brazos cruzados y aseguró que si Aida no se retracta, la demandará por difamación. “Voy a conversar con mis abogados. No pensé hacer nada, lo iba a dejar pasar pero ahora sí me asesoraré de un abogado”, aseveró.

El abogado Luis Tudela, quien también estuvo presente en el programa, le recomendó a la actriz iniciar a la brevedad posible un proceso legal y dijo que tiene las armas suficientes para que la denuncia proceda.

Como se sabe, Aida contó queFlavia Laos no solo le habría lanzado una frase discriminatorio, sino también agredido físicamente. “Flavia me pateó y Ruth (Kruger) vio eso. Flavia se sentó en las piernas de Ruth (kruger) y me metió una patada y Ruth dijo disculpa no lo quiso hacer a propósito”, dijo Martínez en ‘Espectáculos’.

Dato: La arequipeña hasta ahora solo tiene como testigos a Giannina Luján y otra amiga desconocida pero otros la han calificado de mentirosa.