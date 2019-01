Flavia Laos se araña por cirugía

Flavia Laos tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y cada foto que publica en su red oficial sin duda genera una serie de comentarios. Esta vez causó revuelo con una fotografía donde luce su escultural anatomía en un diminuto bikini pero lo que llamó más la atención fue su bien formado abdomen, tanto que algunos de sus detractores señalaron que se habría sometido a una abdominoplastía para verse regia. “Que buena panza fabricada a través de liposucciones”, “El ejercicio no te borra el ombligo”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en su Instagram oficial y que molestó a la joven actriz que respondió tajantemente que no se había sometido a ninguna cirugía. “¿JAJAJAJAJA en serio?????? Abdominoplastía??? No te pases. ¿Porque un programa de TV dice algo sin pruebas tú te lo crees? Tengo 21 años. Eso es para personas mayores que tienen exceso de piel… infórmate en Google, por favor”, manifestó la modelo y dejó en claro que no toleraría las mentiras sobre ella. Como se sabe, la actriz y pareja de Patricio Parodi se ha sometido a varias cirugías y ella misma aceptó a los medios que se operó la nariz y los senos, pero dejó en claro que no se sometería a otra intervención quirúrgica. Sin embargo, algunos de sus detractores aseguran que estaría mintiendo y que se sometió a un aumento al derrier y -ahora- la definición del abdomen.