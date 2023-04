Compartir Facebook

¡Totalmente sorprendida! Flavia Laos fue la invitada en una de las secuencias del magazine “Estás en Todas”. En dicho espacio, le preguntaron de todo a la influencer y ella respondió con total sinceridad. Uno de los temas tocados fueron las recientes declaraciones de su padre. Mario Laos, padre de la actriz, realizó unas sorprendentes declaraciones sobre Austin Palao y Patricio Parodi.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre las declaraciones de su padre?

Hace unas semanas, Flavia Laos estuvo en boca de todos por unas declaraciones que brindó su padre a “Amor y Fuego”. El empresario sorprendió a propios y extraños al hacer una comparación entre la actual pareja de su hija, Austin Palao y su ex, Patricio Parodi.

“Yo no sabía, sino le hubiera quitado el micro. Me sorprendió, yo no sabía que había declarado, pero es verdad al final, si él se llevó bien con Austin desde un inicio hizo clic, pues…normal”, comentó.

“Pero tú sentías que cuando estabas con Patricio, no sentías que era muy cercano”, volvió a interrogar la reportera, a lo que Flavia respondió: “No, es que no hablaban tanto, no se veían tanto, no iba tanto a mi casa, en cambio Austin sí va, para todo el tiempo conmigo”.

Compara a Austin Palao con Patricio Parodi

A fines de febrero, Mario Laos, padre de Flavia Laos, fue interceptado por las cámaras de “Amor y Fuego”. A través del programa que conduce “Peluchín” y Gigi Mitre, el también empresario indicó que se encuentra feliz y contento de la relación que tiene su hija con Austin Palao. Además, resaltó las virtudes del hermano de Said Palao, asegurando que con él si se entiende, contrario a lo que pasaba con el capitán de los “guerreros”, Patricio Parodi.

“Desde que lo conocí (a Austin), nos entendimos desde el principio muy bien. Es una muy buena persona, estoy muy contento con Flavia porque ha encontrado a una persona idónea. Patricio se aisló un poquito, a mí me encanta conversar con la gente joven porque me da energía, me pasa su juventud y no logré eso con Patricio”, dijo.

“En cambio, con Austin fue una cosa, como te digo, como un click. Con Patricio no pasó eso, fue un poco más hermética la relación”, sentenció el papá de Flavia Laos.