Flavia pide disculpas a Sheyla

La actriz Flavia Laos por fin aceptó que el apelativo de ‘gallina vieja’ estaba dirigido a Sheyla Rojas y que no tendría problemas en pedir disculpas públicas a la popular ‘Leona loca’ si es que se sintió ofendida. “Soy una chica que tiene 20 años y no mido las cosas todavía muy bien. Me equivoque, fue un error. (…) Yo creo que si se molestó le puedo pedir disculpas, y nada, no me gustaría tener ningún tipo de enfrentamientos con ella”, señaló la joven actriz en ‘El Reventonazo de la Chola’ y que no desea alimentar más peleas y malos entendidos.

Pero lo que más sorprendió es que Flavia Laos dio por sentado que no tiene ninguna relación amorosa con Patricio Parodi y que se encuentra en la espera del caballero de su vida. “Somos amigos y punto. (…) Estoy sola bien. No se presenta mi príncipe azul. Solo deseo que sea un chico sincero, fiel, que me trate bien y que sea muy detallista, pero quedan muy pocos hombres fieles”, indicó entre risas.

VIDEO ÍNTIMO

La modelo también reveló que la persona que difundió el supuesto video íntimo en las redes sociales fue separado del lugar donde trabaja. “Me indigné bastante, eso no se hace. No es profesional. Jamás me ha pasado eso en ninguna producción. Ya conversé con la producción y ya votaron a la persona que hizo eso”, contó la actriz muy molesta.

Finalmente, Flavia Laos dijo que es una persona fuerte, pero que se siente vulnerable por su mamá quien es la persona que sufre por las críticas. “En verdad yo soy súper fuerte y siempre voy a enfrentar todo lo que me venga. No me voy a encerrar nunca. La vida esta echa de buenos y malos momentos”, agregó la joven actriz de ‘Ven Baila Quinceañera’.