Florcita Polo le quita el apellido paterno de sus hijos con Néstor Villanueva

Florcita Polo se cansó de las recientes demandas que entabló Néstor a su madre y contra ella, por lo que decidió que sus hijos no tengan más el apellido ‘Villanueva’.

No quiere saber nada

La engreída de Susy Díaz se cansó de los ataques de su expareja y tomó una fuerte decisión, y es que Flor ahora presume a sus hijos en redes omitiendo el apellido Villanueva de sus nombres.

Al parecer, Flor no quiere que Néstor influencie de manera negativa a sus hijos, por lo que desea mantenerlos al margen de ser afectados emocionalmente.

Les dedica emotiva canción

Es así que la hija del recordado Augusto Polo Campos publicó en sus redes la canción de Shakira llamada ‘Acróstico’ tema que le dedicó a sus hijos tras haber atravesado tiempos difíciles con su expareja.

Flor publicó a través de sus historias de Instagram el tema y escribió el nombre de sus hijos, pero con una peculiaridad.

Esta vez, Florcita solo consideró su apellido y el apellido de su madre colocando las siguientes iniciales: A. Polo Díaz, descartando al padre de sus hijos de su vida.

Se arrepiente de relación con Néstor

Tras la demanda que le interpuso Néstor Villanueva Susy Díaz por difamación y pedirle como indemnización medio millón de soles, Florcita sacó la cara por su progenitora y lamenta haber elegido mal en el amor.

“Yo ahora soy una nueva Flor, a mí nadie me va a manipular otra vez, ni nada. Tengo que estar tranquila, tengo que defender a mi mamá”, empezó diciendo Flor.

Además, recalcó que en mala hora se casó con Néstor, pues tal vez su futuro hubiera sido diferente lejos de escándalos y con una vida plena tanto para ella como para sus hijos.

“Sí. Lo digo así, sí. Quizá si no me hubiera casado hubiera estado mucho mejor ahora y no metiéndole en problemas a mi madre, ni nada ¿no?”, respondió.

Finalmente, Florcita pide que Néstor le pague todo lo que le debe para poder invertir ese dinero con sus hijos pues es ella su principal sustento económico tras su divorcio con el cantante.

“Fue de 30 mil soles de los cuales espero que me devuelva ese dinero. No me ha pagado ni un sol. Yo le ayudé cuando él me pidió que le preste ese dinero”, acotó Flor.

Lamentablemente, Flor lamenta que Néstor le deba todo ese dinero ya que fue parte de su herencia de su padre Augusto Polo Campos, el cual usó para ayudar a su en ese entonces esposo.